Bắt giữ đối tượng cướp cửa hàng điện thoại tại TP.Tam Kỳ

(QNO) - Trưa 15.9, Công an TP.Tam Kỳ cho hay đã bắt giữ đối tượng cướp tài sản của cửa hàng điện thoại tại trung tâm TP.Tam Kỳ.



Đối tượng Hoàng (ngồi trên ghế) bị người dân và cơ quan chức năng truy đuổi, bắt giữ. Ảnh: D.K

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bị bắt là Lê Ngọc Hoàng (SN 1990, trú tại TP.Tam Kỳ). Khoảng 17 giờ chiều qua ngày 14.9, Hoàng điều khiển xe máy biển số 92N4-2999 đi từ nhà đến khu vực phía cửa sau Siêu thị CoopMart Tam Kỳ rồi để xe tại đây. Sau đó, Hoàng đi bộ đến đối diện cửa hàng Viettel Store gần cổng siêu thị để quan sát với mục đích cướp tài sản. Đến 19 giờ cùng ngày, Hoàng thấy trong cửa hàng chỉ còn ba người nhân viên và một người bảo vệ đứng ngoài cửa nên đi bộ vào cửa chính của cửa hàng, đi đến quầy thu ngân rồi dí dao trước mặt anh T.V.T (SN 1996, là nhân viên của cửa hàng điện thoại). Anh T. hoảng sợ không dám phản ứng gì, Hoàng dùng tay trái kéo ngăn để tiền hốt một nắm tiền trong ngăn kéo này sau đó bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô của nhân viên cửa hàng điện thoại, một số người dân địa phương cùng lực lượng Công an TP.Tam Kỳ truy đuổi theo Hoàng và khống chế bắt được đối tượng. Tang vật thu giữ được trên người đối tượng này hơn 90 triệu đồng và 1 con dao Thái Lan.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đang là nhân viên tư vấn bảo hiểm, do túng quẩn nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.