Bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi cướp tài sản

(QNO) - Tin từ Công an huyện Quế Sơn, Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Hiếu (SN 2005, thôn Phước Đức, xã Quế Châu, Quế Sơn) bị truy nã về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Duy Hiếu. Ảnh: P.C

Sau khi ra lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Duy Hiếu, Công an huyện Quế Sơn tập trung lực lượng xác minh thông tin và phát hiện Hiếu đang lẩn trốn ở huyện Đắk Glong.

Công an huyện Quế Sơn thông báo cho Công an huyện Đắk Glong tiếp cận kiểm tra và bắt giữ đối tượng Hiếu bàn giao cho Công an huyện Quế Sơn. Hiện đối tượng bị Công an huyện Quế Sơn tạm giam chờ tòa án mở phiên xét xử.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 29.8.2021, Hiếu lẻn vào nhà bà Phạm Thị Tư (SN 1938, thôn Phước Đức) lục lọi trộm tài sản thì bị bà Tư phát hiện. Thấy bà Tư đeo sợi dây chuyền vàng tây (3 chỉ) trên cổ, Hiếu liền xông đến khống chế bà Tư rồi cướp sợi dây chuyền.

Sau đó đối tượng bị Công an huyện Quế Sơn ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục xử lý. Trong thời gian được Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn cho tại ngoại chờ xét xử, đối tượng Hiếu bỏ trốn.