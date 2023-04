Bắt quả tang 2 đối tượng dùng thiết bị viễn thông phát tán hàng ngàn tin nhắn rác

(QNO) - Lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Nam vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, viễn thông”.

Hai đối tượng Chinh, An cùng với xe ô tô tang vật

Lúc 19h 45 phút ngày 21/3/2023, tại đường Nguyễn Hoàng, thuộc phường An Sơn (TP.Tam Kỳ) tổ công tác Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Sở TT-TT và Viện KSND tỉnh Quảng Nam kiểm tra xe ô tô BKS 92A-061.97 do Phạm Đức An (SN 1992, trú Hiệp Đức) và Đỗ Quốc Chinh (SN 1990, trú Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đang điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, trên ô tô có 1 máy tính xách tay đang bật màn hình và các thiết bị khác, nghi vấn là thiết bị giả trạm phát BTS - trạm viễn thông di động.

Kiểm tra máy tính, lực lượng chức năng phát hiện một phần mềm đang chạy thể hiện thông số các mạng di động tại vị trí xe ô tô đang đỗ.

Máy tính và thiết bị giả trạm BTS hoạt động trên xe ô tô

Đỗ Quốc Chinh khai nhận thông qua quen biết một người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc đã nhận 1 máy tính và 2 thiết bị giả trạm BTS các nhà mạng từ người này để phát tán tin nhắn quảng cáo qua SMS bằng phần mềm Teminal. Người này đã hướng dẫn cách cài đặt, cách thức phát tán tin nhắn cho Chinh. Cứ 10.000 tin nhắn được gửi đi, người này sẽ trả cho Chinh 500.000 đồng qua ví tiền ảo USDT.

Sau khi cài đặt, Chinh đã hướng dẫn cho em ruột là Đỗ Quốc Bảo thực hiện. Chinh cũng đã hướng dẫn và thuê Phạm Đức An cùng làm việc này và trả công cho An 400.000 đồng/10.000 tin nhắn được phát tán.

Từ khi sử dụng thiết bị lập trạm BTS giả để phát tán tin nhắn SMS đến nay, Chinh được người đàn ông Trung Quốc trả khoảng 5.000 USDT, tương đương 110 triệu đồng, trong đó Chinh đã chuyển cho Bảo 30 triệu đồng và An 30 triệu đồng. Các đối tượng phát tán hàng ngàn tin nhắn đến các thuê bao di động tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, TP.Đà Nẵng.

Thượng tá Phạm Văn Sơn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Quảng Nam cho biết: “Thời gian qua, trên địa bàn Quảng Nam xuất hiện nhiều tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo gửi đến thuê bao di động của người dân, việc này gây phiền toái đối với người dân, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Chúng tôi nhận thấy việc này có dấu hiệu của hành vi “xâm nhập trái phép mạng máy tính, viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” nên đã vào cuộc điều tra. Qua đấu tranh nhận thấy, các đối tượng có phương thức thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp, thiết bị kỹ thuật hiện đại, lần đầu tiên xảy ra tại địa phương. Các đối tượng cảnh giác cao, dùng ô tô di chuyển, liên tục thay đổi địa điểm để né tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. Tuy nhiên với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, sử dụng liên hoàn, đồng bộ các biện pháp, chiến thuật nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan nên Công an Quảng Nam đã kịp thời đấu tranh, triệt phá hoạt động của các đối tượng trên trong thời gian ngắn”.

Hai đối tượng Chinh và An.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Quảng Nam đã khởi tố vụ án “xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, viễn thông” và đề nghị Viện KSND tỉnh Quảng Nam chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng.