Bắt quả tang đối tượng dùng ô tô đi trộm 38 con chó của dân

(QNO) - Chiều nay 31/10, lãnh đạo Công an huyện Đông Giang cho biết đang tạm giữ một nghi phạm để phục vụ điều tra làm rõ vụ trộm 38 con chó của người dân trên địa bàn.

Đối tượng Ngô Bá Ph. cùng tang vật vụ việc. Ảnh: C.A

Đối tượng bị tạm giữ là Ngô Bá Ph. (33 tuổi, xã Duy Hòa, Duy Xuyên). Ngoài ra, Công an huyện Đông Giang đang xác minh thông tin về 2 nghi phạm khác được cho là có liên quan đến vụ trộm.

Theo thông tin ban đầu, vào 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an huyện Đông Giang phối hợp Công an xã Kà Dăng và lực lượng dân quân tại chỗ đi tuần tra tại khu vực thôn Bến Hiên thì phát hiện xe ô tô BKS 92A-247.40 do Ngô Bá Ph. điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 38 con chó đã chết, cùng một bộ dụng cụ kích điện để bắt trộm chó.

Qua đấu tranh, Ph. khai nhận số chó trên do Ph. cùng 2 đồng phạm khác bắt trộm dọc tuyến quốc lộ 14G và đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn Đông Giang. Để thuận tiện cho việc bắt trộm chó, 2 đồng bọn của Ph. điều khiển xe máy, khi bị lực lượng chức năng phát hiện đã lợi dụng đêm tối phóng xe tẩu thoát. Riêng xe ô tô BKS 92A-247.40 do nhóm này thuê ở huyện Duy Xuyên để đi trộm chó.

Công an huyện Đông Giang đã tạm giữ tang vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.