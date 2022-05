Bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ ẩu đả gây thương tích

(QNO) - Ngày 29.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Thanh (SN 1997) và Đỗ Việt Trung (SN 2004, cùng xã Bình An, Thăng Bình) liên quan đến vụ ẩu đả gây thương tích.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Thanh. Ảnh: X.MAI

Theo kết quả điều tra, khuya ngày 3.10.2021 xảy ra vụ ẩu đả, chém nhau tại đường Trần Nguyên Hãn (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) khiến 3 thanh niên bị thương tích nặng. Các nghi phạm đã tẩu thoát sau khi gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can: Lê Trần Nguyên Phát, Nguyễn Quang Minh, Võ Trung Nguyên, Võ Thanh Quang và Phan Bùi Hoàng Thi (đều ở Thăng Bình). Sau đó bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh mở rộng điều tra, xử lý.

Bắt đối tượng Đỗ Việt Trung. Ảnh: X.MAI

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Phan Văn Thanh và Đỗ Việt Trung với vai trò đồng phạm, giúp sức đã cung cấp hung khí là đao, mã tấu cho Lê Trần Nguyên Phát cùng đồng bọn thực hiện vụ ẩu đả. Khám xét nơi ở của Thanh và Trung, công an thu giữ 1 cây kiếm, 1 cây nhị khúc.