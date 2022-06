Bắt tạm giam 7 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke ở Hội An

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An vừa bắt tạm giam 7 đối tượng trong 2 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Nam Bảo (phường Cẩm Châu).

Nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke Nam Bảo ngày 28.4.2022. Ảnh: X.M

Trước đó lúc 0 giờ 30 ngày 28.4.2022, Công an TP.Hội An phối hợp Công an phường Cẩm Châu kiểm tra quán karaoke Nam Bảo và phát hiện 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Nguyễn Công Thành (SN 1988), Nguyễn Viết Thành (SN 1995), Kiều Quang (SN 1991, cùng trú Hội An) và Phạm Văn Vỹ (SN 1998, trú Điện Bàn).

Sau đó 7 ngày, lúc 1 giờ ngày 5.5.2022, cũng tại quán karaoke Nam Bảo, Công an TP.Hội An kiểm tra và phát hiện 3 đối tượng gồm Trương Quang Khương (SN 2000, trú Tiên Phước), Lê Minh Hoàng (SN 1994) và Đặng Thanh Tùng (SN 1991, cùng trú Thừa Thiên Huế) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy ngày 5.5.2022. Ảnh: X.M

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An đang củng cố hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.