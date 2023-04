Bắt tạm giam chủ biêu ở Duy Xuyên lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

(QNO) - Ngày 7/4, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1972, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT thi hành các quyết định đối với Nguyễn Thị Mỹ Linh. Ảnh: XUÂN MAI

Qua điều tra xác định, từ tháng 6/2021 đến 9/2022, Nguyễn Thị Mỹ Linh làm chủ biêu, mở nhiều dây biêu trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Mỗi dây biêu có 12 người chơi, người chơi nộp đủ 12 tháng, tức 12 kỳ biêu. Thực tế có những dây biêu chỉ có 5, 6, 7, 8 người chơi nhưng Linh nói dối dây biêu tham gia đủ 12 người để người chơi nộp đủ 12 tháng.

Có những dây biêu người chơi đóng đủ tiền biêu của 12 kỳ nhưng Linh không cho hốt biêu mà nói dối dây biêu có 14 hoặc 16 người chơi và yêu cầu người chơi tiếp tục góp tiền biêu, rồi chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Mỹ Linh chiếm đoạt của 96 người chơi biêu hơn 30 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn. Phần lớn bị hại là tiểu thương trên địa bàn thị trấn Nam Phước.

Nhằm phối hợp phục vụ điều tra, Công an tỉnh thông báo ai là bị hại của vụ án trên tiếp tục liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ) để trình báo.