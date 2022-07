Bẫy lừa đưa người sang Campuchia làm việc

Thời gian gần đây, trên địa bàn Quảng Nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người dân mất tích khi sang Campuchia làm ăn. Đây là thực trạng đáng báo động, người dân cần cảnh giác.

Đối tượng Trương Công Duy tại cơ quan công an. Ảnh: X.M

Mới đây, qua điều tra, Công an Quảng Nam bắt một đối tượng “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” sang Campuchia. Theo đó, trong quá trình triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện, thời gian qua trên địa bàn Quảng Nam có nhiều người được giới thiệu, tổ chức nhập cảnh trái phép sang Campuchia làm việc.

Tại đây, họ bị bóc lột, đánh đập, khi có nhu cầu về nước thì phải đóng tiền chuộc người mới được công ty cho về. Qua thời gian tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Quế Sơn đã bắt khẩn cấp đối tượng Trương Công Duy (SN 1992, trú xã Quế Châu, Quế Sơn) để điều tra hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Kết quả điều tra xác định, đầu tháng 4.2022, Trương Công Duy đã tìm cách rủ rê 2 thanh niên cùng địa phương sang Campuchia làm việc cho công ty của một người tên Nguyễn Thị Hiền (SN 1989, hiện cư trú tại Campuchia) với mức lương 20 triệu đồng và tiền hoa hồng.

Sau khi được 2 thanh niên đồng ý, Duy liên hệ với Hiền và được Hiền chuyển về số tiền 20 triệu đồng để tổ chức cho 2 người này qua Campuchia. Khi Duy và 2 thanh niên vào được địa phận Camphuchia thì được đón về công ty của Hiền.

Duy được trả tiền công 10 triệu đồng, còn 2 thanh niên được đưa vào khu nhà công ty. Với thỏa thuận giới thiệu, đưa 1 người sang Campuchia, Duy được Hiền trả 5 triệu đồng, Duy đã tiếp tục giới thiệu và đưa thêm 5 người sang Campuchia.

Tại cơ quan công an, đối tượng Duy khai nhận: “Hiền hứa khi giới thiệu, đưa được 1 người sang Campuchia thì tôi được trả 5 triệu đồng, do đó tôi đã đã dùng mạng xã hội đăng thông tin tuyển người làm việc tại Campuchia với mức lương 800 USD/tháng.

Sau khi đăng bài, có thêm 5 người đồng ý và đã được đưa sang Campuchia. Tổng cộng tôi đã tổ chức đưa và giới thiệu 7 người sang Campuchia và nhận được 35 triệu đồng từ Hiền”.

Một trong những nạn nhân bị Duy đưa sang Campuchia cho biết, tại Campuchia người này làm việc cho công ty có chủ là người Trung Quốc. Công việc được giao là thực hiện chiêu trò lừa đảo người Việt Nam đến các sòng casino chơi hoặc sử dụng mạng viễn thông, máy tính nhắn tin, điện thoại về Việt Nam để lừa đảo như: nhắn tin trúng thưởng, tham gia sàn chứng khoán...

Nạn nhân bị ép làm việc 12 giờ mỗi ngày và sẽ bị phạt nếu không đủ doanh số. Công ty có người canh gác, bảo vệ, khi vào làm không cho ra ngoài, công ty trả tiền lương chỉ đủ để chi tiêu, không nhiều tiền như Duy đã quảng cáo.

Muốn về nước thì phía công ty yêu cầu nộp số tiền 3.000 USD mới cho về. Sau khi nộp đủ số tiền cho công ty, nạn nhân được thả về nước tại khu vực biên giới Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đại úy Phạm Văn Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Theo thống kê, từ đầu tháng 12.2021 đến nay, trên địa bàn Quảng Nam đã xảy ra 10 vụ người sang Campuchia yêu cầu cần được giải cứu.

Phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm là dùng mạng xã hội facebook, Zalo đăng thông tin tuyển người thu nhập cao. Khi đăng ký xin việc thì đối tượng dụ dỗ, lôi kéo và đưa sang Campuchia làm việc.

Sau khi qua đến Campuchia, nạn nhân bị bán vào các khu liên hợp để làm việc. Nếu không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng, nạn nhân sẽ bị nhốt, đánh đập, bỏ đói... và yêu cầu gọi điện thoại về cho gia đình, người thân nộp tiền vào tài khoản từ 80 triệu đồng đến 200 triệu đồng mới cho về, nếu không sẽ bị bán, mổ nội tạng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Công Duy về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép” và đã chuyển thông tin tội phạm đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.