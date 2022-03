Bình yên Điện Thắng Trung

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn) được triển khai toàn diện, sâu rộng, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an chính quy xã Điện Thắng Trung góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn..

Tháng 11.2019, lực lượng công an chính quy xã Điện Thắng Trung được thành lập. Sau khi được điều động về nhận công tác tại địa phương, lực lượng công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền xã củng cố, xây dựng lại lực lượng công an viên thôn và dân phòng.

Với sự hướng dẫn của Công an xã Điện Thắng Trung, lực lượng dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, người có uy tín trên địa bàn đã thực sự trở thành cánh tay nối dài của công an xã trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đến nay, toàn xã có 6 công an viên thôn, 32 dân phòng ở 6 thôn. Lực lượng công an xã đã phối hợp với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, người có uy tín cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Riêng năm 2021, lực lượng nòng cốt cơ sở và quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an 19 tin liên quan đến tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Trong đó, lực lượng dân phòng tổ chức theo dõi và cung cấp thông tin giúp lực lượng công an xã bắt quả tang 4 đối tượng cắt trộm dây cáp viễn thông. Công an xã đã mật phục, bắt quả tang 1 đối tượng trú ở Cổ An Đông, phường Điện Nam Đông (Điện Bàn) có hành vi mua bán, vận chuyển 27,3kg pháo nổ.

Với lực lượng nòng cốt là cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín ở địa bàn các khu dân cư, công an viên thôn và dân phòng thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và công an xã giải quyết có hiệu quả nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân.

Đồng thời tham gia tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn; tham gia quản lý giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ nhiều đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, doanh nghiệp và địa bàn dân cư... trên tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Điện Thắng Trung tiếp tục giữ vững, không phát sinh điểm nóng phức tạp.

Ông Lê Tự Cứng - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Quýt 4 (xã Điện Thắng Trung) cho biết, từ khi được củng cố, các lực lượng nòng cốt địa phương luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp, cờ bạc...

Khi nắm được thông tin về tội phạm, lập tức báo ngay cho công an xã theo dõi triệt phá, kể cả những mâu thuẫn, bất hòa trong cuộc sống của người dân cũng được thông báo tới công an xã để nắm tình hình, phối hợp với dân phòng, ban công tác mặt trận, hội đoàn thể thôn giải quyết.

Theo ông Lê Tự Đợi - Chủ tịch UBND xã Điện Thắng Trung, bên cạnh nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thì sự sâu sắc bám sát địa bàn, xây dựng lực lượng nòng cốt của công an xã đã góp phần mang đến bình yên cho nhân dân. Đặc biệt, tạo sự tin tưởng, góp phần động viên, khích lệ và nâng cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm trong mọi tầng lớp nhân dân.

Cùng với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hay “Dân vận khéo”…, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều nội dung thiết thực, phương pháp thực hiện linh hoạt của Công an xã Điện Thắng Trung đã thật sự mang lại hiệu quả và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân, góp phần mang đến sự bình yên thôn xóm.