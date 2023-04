Bổ sung thiết bị cho mạng lưới camera giám sát an ninh tại Hội An

Công an TP.Hội An vừa nghiệm thu, bàn giao công trình “Bổ sung hạ tầng thiết bị và năng lực phân tích thông minh cho mạng lưới camera giám sát an ninh tại TP.Hội An” và đưa vào khai thác, sử dụng.

Bổ sung hạ tầng thiết bị và năng lực phân tích thông minh cho hệ thống camera giám sát an ninh (Hình Công an TP. Hội An)

Dự án có tổng dự toán 5 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, nâng cấp phòng điều hành với các trang thiết bị hiện đại cùng phần mềm xử lý hình ảnh cho tất cả các camera trên địa bàn; lắp đặt mới 20 camera, nâng tổng số camera toàn thành phố lên 138 chiếc; nâng tổng số điểm camera có tính năng nhận diện phương tiện thông minh từ 6 điểm (năm 2020) lên 59 điểm, trong đó có 20 điểm tự động phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Công an TP.Hội An đang tăng cường xử phạt các hình vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ thông qua hình ảnh, video ghi lại lỗi vi phạm của người tham gia giao thông từ hệ thống camera giám sát an ninh.