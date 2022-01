Bóc gỡ nhiều đường dây đánh bạc

Quyết tâm trấn áp tội phạm dịp Tết Nhâm Dần 2022, các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc, góp phần lập lại an ninh trật tự, ngăn chặn các “ổ bạc” hoạt động trong cộng đồng.

Lực lượng công an đọc lệnh bắt một đối tượng liên quan đường dây đánh bạc lên đến 50 tỷ đồng tại các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình. Ảnh: T.C

Với thủ đoạn sử dụng mạng internet để tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến, hai đường dây đánh bạc tại TP.Tam Kỳ đã thu hút lượng lớn “con bạc” tham gia với số tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng. Những đối tượng liên quan đến các đường dây này vừa bị Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ để tiếp tục làm rõ vào cuối tháng 12.2021 vừa qua.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra Công an TP.Tam Kỳ, ngày 29.12.2021, đơn vị đã thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với N.V.H.H. (39 tuổi, trú TP.Tam Kỳ). Qua đấu tranh, H. khai nhận vào tháng 11.2021 được em ruột (trú cùng địa phương) giao cho 1 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet. H. sử dụng tài khoản này để tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá.

Số tiền tham gia đánh bạc qua đường dây này được xác định khoảng 5 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc thứ hai với quy mô lớn hơn, được Công an TP.Tam Kỳ bóc gỡ trong cùng ngày liên quan đến đối tượng P.T.T. (37 tuổi) và P.Q.T. (35 tuổi, cùng trú TP.Tam Kỳ). Hai đối tượng này tổ chức đánh bạc từ tháng 9.2021, với số tiền tham gia cá cược bóng đá đến khi bị phát hiện khoảng 10 tỷ đồng.

“Đánh bạc và tổ chức đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tệ nạn khác như “tín dụng đen”, tội phạm hình sự, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Thời gian tới, Công an tỉnh và công an các địa phương cần tiếp tục ra quân trấn áp mạnh mẽ, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, phát huy tinh thần tố giác tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để chung tay đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm đối với hành vi này”. (Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh)

Cá cược bóng đá, ghi số đề qua mạng đang là phương thức được nhiều đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc. Chỉ tính riêng hai tuần sau khi ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các đơn vị thuộc Công an tỉnh, công an các địa phương đã triệt xóa 41 tụ điểm, ổ nhóm hoạt động cờ bạc với 151 đối tượng, số tiền đánh bạc lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Nông Sơn đã làm rõ một đường dây đánh bạc qua mạng trên địa bàn các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, bắt giữ để điều tra đối với 13 đối tượng. Bằng các tài liệu thu giữ, bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc này thể hiện số tiền đánh bạc lên đến gần 50 tỷ đồng.

Theo một cán bộ điều tra, sau khi mở tài khoản trên các trang mạng chuyên tổ chức cá cược bóng đá, lô đề, các đối tượng sẽ chia nhỏ thành nhiều tài khoản khác nhau, sau đó giao cho các đối tượng khác tổ chức cho “người chơi” tham gia đánh bạc.

Số tiền đánh bạc sẽ được quy đổi từ tiền cá cược trên mạng thành tiền mặt theo tỷ lệ được các trang mạng đưa ra. Do dữ liệu được đồng bộ hóa trên các trang mạng, việc theo dõi, thu thập tài liệu, truy vết đối tượng gặp khó khăn. Bằng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, cùng với quyết tâm trấn áp, triệt xóa, rất nhiều đường dây đánh bạc đã bị bóc gỡ.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, trong năm 2021, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang hơn 700 vụ với hơn 2.900 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về cờ bạc.

“Trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, bên cạnh thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương tập trung đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt nhằm ngăn chặn tệ nạn đánh bạc, xử lý nghiêm đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc” - Đại tá Nguyễn Hà Lai nhấn mạnh.