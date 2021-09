Cảnh báo hoạt động mua bán giấy tờ giả trên không gian mạng

(QNO) - Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đối tượng mua bán, làm giả giấy tờ. Công an tỉnh đề nghị người dân cần cảnh giác, không vi phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa phát hiện, làm rõ một đường dây mua bán, làm giả giấy tờ cho hàng trăm người tại nhiều địa phương trên cả nước. Các đối tượng mua thiết bị máy tính, máy in và nhiều thiết bị cần thiết khác về in ấn các loại giấy tờ, tài liệu giả và sử dụng nhiều tài khoản zalo, ngân hàng được đăng ký từ giấy chứng minh nhân dân giả đăng lên mạng xã hội facebook để người có nhu cầu liên lạc.



Hiện có nhiều đối tượng lập trang cá nhân, fanpage để ẩn danh, đăng tải bài viết, hình ảnh lôi kéo, chiêu dụ khách hàng có nhu cầu với các nội dung như: “có hồ sơ đầy đủ đi kèm gửi về cho bạn kiểm tra; bằng làm từ phôi thật 100% có mã QR để soi, ship code toàn quốc bao đi đường bao soi máy, bao công an kiểm tra, liên hệ trực tiếp qua fanfage để được hỗ trợ hoặc liên hệ qua số điện thoại...”. Thậm chí đối tượng còn làm giả giấy tờ theo yêu cầu của khách hàng.

Công an tỉnh đề nghị người dân không mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức. Việc mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả là hành vi vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự theo điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015: “Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.