Cảnh báo thủ đoạn dùng sổ đỏ giả để giao dịch, chiếm đoạt tài sản

(QNO) - Sau khi ghi nhận một số vụ việc sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả để giao dịch, chiều nay 12.5, Công an tỉnh phát đi cảnh báo để người dân cảnh giác, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh thông tin, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo bằng sổ đỏ giả, nhiều trường hợp được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Do đó, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch, tránh bị đối tượng xấu lừa đảo dẫn đến mất tài sản.

Thủ đoạn là các đối tượng làm sổ đỏ giả có nội dung giống như sổ đỏ thật. Những sổ giả này được các đối tượng thu thập thông tin qua mạng xã hội, trung tâm giao dịch bất động sản hoặc lợi dụng việc tiếp xúc, giao dịch với người dân để sao chép lại sau đó làm giả.

Các đối tượng còn sử dụng phương thức giả làm người mua đất để tiếp xúc với chủ đất chụp hình sổ đỏ và giấy tờ tùy thân. Sau đó làm giả sổ đỏ, thông qua nhiều đối tượng khác để thực hiện giao dịch rồi chiếm đoạt tài sản... Hoặc lợi dụng việc giao dịch, tách thửa, cầm cố sổ đỏ... của người dân và cấu kết với nhân viên phòng công chứng làm giả giấy tờ liên quan để bán cho người khác thu tiền bất chính.

Đối tượng lừa đảo còn móc nối với một số cán bộ nhà nước biến chất làm giả sổ đỏ và các giấy tờ khác để giao dịch hòng chiếm đoạt tài sản; lợi dụng các quan hệ quen biết với nạn nhân để làm giả sổ đỏ, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất... rồi thu tiền hoa hồng, hoặc làm giả sổ đỏ để rao bán trên mạng xã hội.

Công an tỉnh khuyến cáo khi phát hiện các bất thường trong quá trình giao dịch đất đai hoặc nghi ngờ sổ đỏ, giấy tờ khác bị làm giả, người dân cần báo ngay công an xã, phường gần nhất và thu thập các tài liệu, thông tin liên quan để cơ quan công an xử lý.