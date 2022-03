Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cảnh sát kinh tế để lừa đảo

(QNO) - Công an thị xã Điện Bàn cảnh báo, gần đây xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh lực lượng cảnh sát kinh tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng này gọi điện thoại tới cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ lẻ... thông báo rằng Công an tỉnh chuẩn bị kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời yêu cầu các cơ sở đăng ký người tham gia tập huấn về an toàn thực phẩm (có cấp chứng chỉ), nếu không sẽ bị phạt 7 - 10 triệu đồng. Trước khi tập huấn phải đóng 2,6 triệu đồng để nhận tài liệu, hồ sơ tập huấn, làm giấy chứng nhận.

Các đối tượng nhắm vào cơ sở kinh doanh mới thành lập, chủ cơ sở chưa nắm vững quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm để dễ dàng lừa đảo. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt mọi liên lạc.

Công an thị xã Điện Bàn khuyến cáo, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hướng rất lớn tới hình ảnh lực lượng công an. Cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp và nhân dân cần nâng cao cảnh giác, khi phát hiện đối tượng có hành vi tương tự cần nhanh chóng báo cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.