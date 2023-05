Cảnh báo tội phạm độ tuổi thanh, thiếu niên

Hàng loạt vụ tụ tập gây rối, đánh nhau liên quan đến các đối tượng ở độ tuổi thanh thiếu niên tại TP.Tam Kỳ tiềm ẩn nhiều phức tạp, ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương.

Công an TP.Tam Kỳ tăng cường nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động nhằm ngăn ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Ảnh: Đ.D

Theo Công an TP.Tam Kỳ, qua ghi nhận, dù đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, song gần đây xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập, gây rối đánh nhau, vi phạm pháp luật. Trong đó có nhiều nhóm thanh thiếu niên từ các huyện lân cận đến địa bàn thành phố tụ tập ăn nhậu, sau đó gây gổ đánh nhau, làm ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương.

Công an TP.Tam Kỳ cho hay, trong tháng 2 vừa qua, đơn vị này ghi nhận 2 vụ đánh nhau liên quan đến nhóm thanh thiếu niên có tuổi đời rất trẻ, đối tượng trẻ nhất chỉ mới 17 tuổi. Đáng chú ý, do mâu thuẫn rất nhỏ trong lúc ăn nhậu, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau, dẫn đến một đối tượng bị khởi tố về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Vụ án đã được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý. Ngoài ra, cũng từ mâu thuẫn nhỏ trước đây, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau ở khu vực bờ hồ Nguyễn Du (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ). Rất may cơ quan công an phường kịp thời có mặt, xử lý vụ việc, lập lại an ninh trên địa bàn.

Sau các vụ mâu thuẫn, gây rối đánh nhau liên quan các nhóm thanh thiếu niên xảy ra trên địa bàn, đại diện Công an TP.Tam Kỳ nhận định, độ tuổi của các đối tượng đa phần từ 15 đến 20 tuổi, cá biệt có cả đối tượng đang còn là học sinh. Suy nghĩ bồng bột, nhận thức pháp luật kém của nhóm đối tượng này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, sự phát triển của mạng xã hội vô tình lan tỏa những nội dung thiếu lành mạnh, kích động bạo lực, cổ súy cho lối sống kiểu giang hồ, “xã hội đen” nên dễ tác động tiêu cực đến đạo đức, lối sống của giới trẻ. Sự thiếu quan tâm giáo dục của gia đình cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên đua đòi, ăn chơi, thích thể hiện, hành xử kiểu côn đồ.

Nhằm kéo giảm tội phạm tuổi vị thành niên, tăng cường hiệu quả giáo dục, răn đe, thời gian qua Công an TP.Tam Kỳ đã tập trung điều tra, xử lý đối với các đối tượng liên quan các vụ gây rối, đánh nhau, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục các đối tượng thanh thiếu niên có khả năng phát sinh tội phạm, nhất là những trường hợp không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập ăn nhậu… Công an thành phố, công an các xã phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên, học sinh kết hợp tuần tra, kiểm soát ban đêm về an ninh trật tự nhằm phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập gây rối, đánh nhau trên địa bàn bàn.

Công an TP.Tam Kỳ khuyến nghị, ngoài các giải pháp của lực lượng công an, vai trò của gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc phối hợp quản lý, giáo dục con em, học sinh là hết sức quan trọng và cần thiết. Gia đình, các tổ chức đoàn thể cần phối hợp trong việc lắng nghe, chia sẻ, nắm bắt tâm tư con cái, kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực trong suy nghĩ của thanh thiếu niên, ngăn cản những hành vi có thể vi phạm pháp luật xảy ra. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn.