Cảnh giác khi vay tiền qua ứng dụng trực tuyến

Bắt 5 đối tượng từ Thanh Hóa vào Quảng Nam cho vay lãi nặng

AN BÌNH | 02/10/2021 - 14:57

(QNO) - Ngày 1.10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Nam phối hợp Công an TP. Hội An, Công an phường Cẩm Châu khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Thanh Tùng cùng đồng bọn để điều tra hoạt động cho vay lãi suất cao.