Cảnh giác phương thức giả mạo website Báo điện tử Công an nhân dân để lừa đảo

AN BÌNH | 10/08/2021 19:16

(QNO) - Người dân cần đề cao cảnh giác với phương thức giả mạo website Báo điện tử Công an nhân dân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Giao diện trang web giả mạo. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông báo của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam, hiện nay trên không gian mạng xuất hiện trang web giả mạo giao diện website của Báo Công an nhân dân online (cand.com.vn) với địa chỉ http://207.148.115.161 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, các đối tượng có sẵn thông tin cá nhân và số điện thoại của bị hại từ trước, sau đó gọi điện cho bị hại bằng một số điện thoại gần giống số điện thoại của Bộ Công an như: 069.2343xxx, 069.2341xxx.

Đối tượng thuyết phục bị hại là họ đang vướng vào một số hành vi phạm tội và cần xác minh thông tin. Sau đó gửi đường link trang web giả mạo tại địa chỉ http://207.148.115.161/case login/ và cung cấp thông tin gồm số hồ sơ và mật khẩu để bị hại vào kiểm tra. Sau khi đăng nhập sẽ hiện ra một lệnh bắt tạm giam trùng khớp với thông tin cá nhân của bị hại.

Lệnh bắt tạm giam giả. Ảnh: Công an cung cấp

Lợi dụng tâm lý lo sợ của bị hại, các đối tượng tiếp tục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cài đặt ứng dụng “Bộ Công an” chạy trên hệ điều hành Android từ đường link đối tượng gửi: http://78.141.205.60/static/107541/21072810.apk và yêu cầu thiết lập phần mềm được quyền truy cập tin nhắn, cuộc gọi, vị trí... với lý do phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên mục đích chính là để các đối tượng có thể lấy thông tin tài khoản và mã OTP giao dịch ngân hàng. Sau đó yêu cầu bị hại nhập thông tin tài khoản tại địa chỉ http://207.148.115.101/bank/ thì toàn bộ số tiền trong tài khoản của bị hại đã bị các đối tượng chuyển sang tài khoản ngân hàng khác và chiếm đoạt.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cho biết, Báo điện tử Công an nhân dân chỉ duy nhất địa chỉ: cand.com.vn. Đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, đề phòng để bảo vệ mình và người thân trước nguy cơ lừa đảo với thủ đoạn mới như hiện nay.