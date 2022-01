Cảnh sát 113 ngăn chặn kịp thời đối tượng gây rối an ninh trật tự

(QNO) - Lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh vừa ngăn chặn, xử lý kịp thời một đối tượng gây rối an ninh trật tự.

Cảnh sát 113 khống chế bắt giữ đối tượng Mai Hoàng Sơn. Ảnh: X.M

Lúc 17 giờ ngày 29.1, Cảnh sát 113 Công an tỉnh tiếp nhận thông tin của Công an phường An Xuân, TP.Tam Kỳ về việc có một đối tượng dùng hung khí gây rối an ninh trật tự tại ngã ba đường Hồ Xuân Hương - Hùng Vương. Đối tượng này có biểu hiện say rượu, dùng dao rượt đuổi người đi đường.

Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế bắt giữ đối tượng, ổn định tình hình. Qua làm việc, đối tượng là Mai Hoàng Sơn (SN 1985, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) khai nhận, sau khi uống rượu say đã đuổi đánh cha ruột và chạy ra đường gây rối. Cảnh sát 113 bàn giao đối tượng cho Công an phường An Xuân tiếp tục xử lý.