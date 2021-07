"Cất vó" sau mùa Euro

Hàng loạt đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến vừa bị triệt phá. Đây được xem là động thái quyết liệt trong việc đấu tranh, xử lý tệ nạn đánh bạc, nhất là đánh bạc qua mạng của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh.

Phòng An ninh mạng lấy lời khai các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại Duy Xuyên. Ảnh: T.C

Liên tiếp lập chiến công

Chỉ hai ngày sau khi công bố quyết định thành lập, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh đã lập chiến công khi triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, với số tiền tham gia đánh bạc lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị này đã sớm tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt quy luật hoạt động, đồng thời thu thập tài liệu chứng cứ liên quan. Xác định thời cơ “cất vó” đã đến, ngày 6.7, Phòng An ninh mạng chủ trì phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên và các đơn vị nghiệp vụ thực hiện lệnh bắt giữ nhóm đối tượng do Huỳnh Trọng Lễ (SN 1974, trú Nam Phước, Duy Xuyên) cầm đầu và 5 đối tượng liên quan.

Thông tin từ cơ quan điều tra, Huỳnh Ngọc Lễ sử dụng mạng internet chia tài khoản thành 6 tài khoản chính và 32 tài khoản thành viên để giao cho nhiều người đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền dựa vào các trận bóng trong vòng chung kết giải vô địch các quốc gia châu Âu (Euro).

Dữ liệu trích xuất được thể hiện từ ngày 17.6 đến khi bị bắt, người chơi cá cược tổng cộng 4.350 lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc thể hiện trong tài khoản là hơn 50 tỷ đồng, trong đó Lễ thắng được số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong vụ việc này, Phòng An ninh mạng cũng đã chủ trì phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng sử dụng tài khoản để tổ chức đánh bạc, đánh bạc, gồm: Vũ Quốc Khương (SN 1983), Nguyễn Trần Mạnh Quốc (SN 1991), Nguyễn Ngọc Tuấn (Tuấn Mèo, SN 1967), Đoàn Ngọc Yên (SN 1982, cùng trú Nam Phước, Duy Xuyên) và Nguyễn Anh (Út, SN 1967, trú phường 10, Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh).

Tang vật tạm giữ lên đến 1.350 trang tài liệu được trích xuất từ dữ liệu tài khoản đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc, đánh bạc và nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ đánh bạc.

Cùng với Phòng An minh mạng, công an các địa phương cũng liên tiếp lập được nhiều chiến công. Ngày 11.7 vừa qua, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tiến hành triệt xóa 2 nhóm đối tượng đánh bạc tại xã Trà Mai dưới hình thức ghi số lô đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tại Đại Lộc, một đường dây khác liên quan đến 4 đối tượng cũng bị Công an huyện này phát hiện, củng cố hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Kiên quyết xử lý

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho hay, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng đánh bạc qua mạng khá tinh vi, việc đấu tranh, triệt xóa đòi hỏi phải nắm chắc, thu thập đầy đủ dữ liệu làm căn cứ đấu tranh với hành vi vi phạm của đối tượng.

Trong những vụ việc này, các đối tượng thường cấp trước một số tiền ảo để người chơi đánh, chỉ khi nào thua mới phải trả tiền thật. Người chơi không bỏ tiền thật ra ngay nên bị hút vào vòng xoáy cờ bạc, dẫn đến số tiền tham gia đánh bạc rất lớn. Ngoài ra, đối tượng đánh bạc trên không gian mạng nên rất khó xác định được đối tượng tổ chức, vai trò của từng đối tượng trong từng đường dây.

Muốn triệt xóa, phải thực hiện đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để nắm được dữ liệu đánh bạc, quá trình tham gia của các đối tượng, vừa phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công an, vừa phải có nghiệp vụ về công nghệ cao. Quy luật hoạt động của các đối tượng rất khó xác định, để chuyển hóa chứng cứ trên không gian mạng thành chứng cứ tố tụng cũng đòi hỏi chuyên môn cao, đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, vừa qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt là tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong mùa Euro, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh tổ chức triển khai quán triệt toàn diện đến các đơn vị, công an các địa phương.

Song song với yêu cầu thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, các đơn vị được quán triệt, chỉ đạo tổ chức tốt theo kế hoạch của Bộ Công an trong đấu tranh triệt phá tội phạm đánh bạc trên không gian mạng.

“Phòng An ninh mạng, Công an các huyện Duy Xuyên, Nam Trà My, Tam Kỳ đã tập trung chỉ đạo, đấu tranh xử lý nhiều vụ việc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm rất lớn. Kết quả đó được Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Thành quả này là nhờ sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát, cùng với việc áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kinh nghiệm trong việc phòng, chống tội phạm công nghệ cao, sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng, từng bước ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm liên quan” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng khẳng định.