Cho xuân mới yên bình

Những ngày tết trôi qua trong an lành, nhà nhà, người người đón tết ấm áp, vui tươi. Trực gác cho dân vui xuân đón tết, rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực gìn giữ an ninh trật tự, góp phần làm nên một mùa xuân mới yên bình.

CSGT tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: T.C

Tuần tra xuyên tết

Những ngày trước và trong Tết Nguyên đán, cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh) vừa duy trì tuần lưu đảm bảo an toàn giao thông, vừa duy trì nghiêm việc kiểm soát, xử lý đối với các lỗi vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe.

Đây là mệnh lệnh được Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Cục CSGT triển khai trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2023.

Trung tá Trần Minh Hiếu - Đội trưởng Đội CSGT số 1 chia sẻ, qua tuần tra kiểm soát, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, có trường hợp tài xế có nồng độ cồn ở mức cao.

“Điều khiển xe sau khi đã sử dụng rượu bia là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, rất nhiều vụ việc đau lòng xảy ra có liên quan đến lỗi vi phạm này. Cận tết, đơn vị đã quyết liệt ra quân để xử lý, tăng hiệu quả răn đe.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát đường thủy phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với một lái tàu tuyến đường thủy nội địa tại Hội An. Ảnh: T.C

Những ngày vừa qua, các tổ tuần tra vừa kết hợp tuần lưu vừa kiểm tra, kiểm soát, duy trì sự có mặt trên các tuyến trọng điểm để đảm bảo an toàn giao thông. Sự có mặt của CSGT cũng giúp người dân ý thức tốt hơn, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trong đầu năm mới” - Trung tá Trần Minh Hiếu chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh thông tin, nhiều người dân chủ quan cho rằng trong những ngày cận tết và trong tết thì CSGT chỉ tuần lưu là chính, không xử lý vi phạm nên tình trạng vi phạm nồng độ cồn, lỗi quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm thường xuyên xảy ra.

Nhờ ra quân quyết liệt, duy trì việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nên việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân được nâng cao hơn. Tình hình an toàn giao thông có khởi sắc so với mọi năm.

Tại các tuyến thủy nội địa, CSGT đường thủy cũng ra quân tổ chức các tổ kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn, nhất là các tuyến vận chuyển khách du lịch.

Trong chiều 21/1 (30 tết), kiểm tra tại tuyến sông thuộc địa bàn phường Minh An (Hội An), nơi các ghe, thuyền phục vụ du lịch tập trung khá đông, lực lượng CSGT đường thủy phát hiện ông T.V. (SN 1979) điều khiển ghe số hiệu QNa-0107 vi phạm nhiều lỗi như trong hơi thở có nồng độ cồn (0,080mg/lít khí thở), không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực.

Trong ngày mùng một Tết Nguyên đán, đơn vị này tiếp tục tuần tra, phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính thêm một lái tàu khác. Hoạt động tuần tra kiểm soát duy trì trong suốt những ngày tết góp phần đảm bảo an toàn cho du khách trên các tuyến thủy nội địa.

Sẵn sàng ứng phó

Trong khi nhà nhà, người người náo nức du xuân, thì tại trụ sở của Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, nhiều cán bộ chiến sĩ quây quần vui xuân trong trạng thái luôn luôn sẵn sàng ứng chiến. Đã quen với việc phải trực trong mọi thời điểm, mọi tình huống, tết ở nơi này cũng thầm lặng và giản đơn hơn, phục vụ yêu cầu công việc.

Cảnh sát cơ động tuần tra thường xuyên, mở rộng ở các địa bàn trọng điểm để giữ an ninh. Ảnh: T.C

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chia sẻ, từ đầu đợt cao điểm, đặc biệt là trước Tết Nguyên đán, đơn vị đã quán triệt cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ về việc tăng cường ứng trực, kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo về an ninh trật tự.

Đồng thời, duy trì việc tuần tra đêm, có mặt kịp thời khi có tình huống liên quan đến an ninh trật tự nảy sinh. Các kíp trực có mặt từ sớm ở những sự kiện đông người, tại các tuyến đường trọng điểm. Nhiều cán bộ chiến sĩ trực gác xuyên giao thừa, và chỉ trở về sau khi đã hoàn tất phiên tuần tra khắp các nẻo phố.

“Đó là tình cảm, là trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đơn vị nói riêng, của lực lượng công an nói chung. Trước tết và những ngày đầu xuân, chúng tôi cũng được đón các đoàn lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc tết. Đó cũng là niềm vui đầu xuân mới, động viên toàn thể anh em cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực vì nhiệm vụ, vì một cái tết yên bình để người dân vui xuân an toàn, vui vẻ” - Thượng tá Phan Thanh Hồng chia sẻ.

Tại các địa phương, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an cũng đã được huy động cho công tác đảm bảo an ninh trong những ngày xuân mới. Vừa gìn giữ an ninh, nhiều đơn vị cũng đã xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm đánh bạc...