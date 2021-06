Có mặt công an vẫn lao vào đánh nhau gây thương tích

Công an TP.Tam Kỳ khởi tố, tạm giam Thắng “Diễm”

T.C | 04/01/2021 - 15:45

(QNO) - Ngày 4.1, Công an TP.Tam Kỳ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Đình Thắng (36 tuổi, biệt danh Thắng “Diễm”, trú phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) để tiếp tục điều tra, xử lý về tội cố ý gây thương tích.