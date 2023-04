Công an Điện Bàn bắt 2 đối tượng thực hiện 14 vụ cướp giật tài sản

(QNO) - Công an thị xã Điện Bàn vừa bắt giữ 2 đối tượng thực hiện 14 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Điện Bàn và Duy Xuyên.

Hai đối tượng Phan Xuân Hiền và Trần Văn Doanh. Ảnh: P.T.H

Chiều 5/4, Công an thị xã Điện Bàn nhận tin báo trên địa bàn phường Điện Minh liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản. Trong đó, 1 vụ người bị hại bị giật túi xách có tài sản giá trị hơn 10 triệu đồng; vụ còn lại người bị hại bị giật túi xách dẫn đến té ngã, chấn thương phải nhập viện.

Vào cuộc truy vết đối tượng, lực lượng trinh sát xác định 2 vụ cướp giật này cùng do 2 đối tượng thực hiện với thủ đoạn giống nhau. Đến trưa 6/4, công an bắt giữ khẩn cấp Phan Xuân Hiền (SN 2005, khối phố Phong Nhị, phường Điện An, Điện Bàn) và Trần Văn Doanh (SN 2005, thôn Bồng Lai, phường Điện Minh) khi 2 đối tượng đang trốn tại một phòng trọ ở phường Điện An.

Khám xét khẩn cấp phòng trọ, công an thu hồi 2 túi xách và giấy tờ của các nạn nhân, 1 điện thoại, xe mô tô các đối tượng sử dụng để hoạt động phạm tội.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận ngoài 2 vụ cướp giật trên còn thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản khác (10 vụ tại Điện Bàn, 2 vụ tại Duy Xuyên). Cơ quan điều tra cũng triệu tập làm việc với 4 đối tượng khác để điều tra liên quan đến hành vi che giấu tội phạm.

* Trưa 6/4, Công an thị xã Điện Bàn phối hợp Công an phường Điện Nam Trung bắt giữ khẩn cấp Phan Hữu Nghị (SN 1988, Thừa Thiên Huế) về hành vi trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức khi đối tượng chuẩn bị lên xe khách tẩu thoát. Tang vật thu giữ là 3 điện thoại Nghị trộm tại bệnh viện.