Công an Điện Bàn triệt xóa đường dây cá độ bóng đá và lô đề

(QNO) - Sáng nay 20/12, Công an thị xã Điện Bàn cho biết vừa tạm giữ 6 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua không gian mạng.

Ngày 15/12, sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ về một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức 11 tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở của 9 đối tượng. Qua đó thu giữ 3 laptop, 1 dàn máy tính, 25 điện thoại dùng để ghi cá độ bóng đá, nhiều phơi đề và tài liệu khác liên quan.

Đường dây đánh bạc này do Võ Phú Thuận (39 tuổi, trú thị xã Điện Bàn) cầm đầu. Qua điều tra ban đầu, công an xác định số tiền đánh bạc gần 5 tỷ đồng. Công an thị xã Điện Bàn đã tạm giữ 6 đối tượng liên quan và đang điều tra mở rộng.