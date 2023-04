Công an Duy Xuyên bắt 2 đối tượng lừa bán xe máy giá rẻ trên mạng

(QNO) - Sáng nay 30/3, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hứa Văn Tịnh (SN 1997, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Hiếu (SN 1989, huyện Duy Xuyên) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng Hứa Văn Tịnh (trái) và Nguyễn Hiếu. Ảnh: XUÂN MAI

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện thời gian gần đây có nhiều Fanpage, tài khoản Zalo lợi dụng hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua hệ thống internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sau 3 tháng xác lập chuyên án, ngày 20/3/2023, Công an huyện Duy Xuyên phối hợp Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Hứa Văn Tịnh và Nguyễn Hiếu để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua khám xét, công an thu giữ 6 điện thoại di động, 7 sim điện thoại, 1 bộ máy vi tính, 7 thông tin tài khoản ngân hàng và nhiều dữ liệu điện tử có liên quan.

Hai đối tượng khai nhận, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng lập ra các tài khoản Zalo, Facebook rồi đăng tải, chạy quảng cáo bài viết rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ. Khi có người liên hệ mua xe, sẽ yêu cầu chuyển tiền cọc 20% giá trị xe và nhiều khoản phí khác vào các tài khoản ngân hàng, ví điện tử ảo của các đối tượng.

Với thủ đoạn này, từ năm 2022 đến nay, 2 đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trong cả nước với số tiền gần 3 tỷ đồng.