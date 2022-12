Công an Duy Xuyên giữ bình yên cho nhân dân

Công an huyện Duy Xuyên đang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023.

Công an huyện Duy Xuyên ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Ảnh: T.L

Thượng tá Phạm Trung Hiếu - Phó Trưởng Công an huyện Duy Xuyên cho biết, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự (ANTT) sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các loại tội phạm sẽ hoạt động mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị tập trung tấn công, trấn áp nhằm kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm phương châm “An ninh chủ động”, nắm tình hình từ xa, đánh giá và dự báo chính xác tình hình liên quan đến ANTT, không để hình thành các “điểm nóng”.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Duy Xuyên tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng sâu rộng. Trong năm, trên địa bàn xảy ra 145 vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội, môi trường, ma túy, đánh bạc với 375 đối tượng.

“Lực lượng Công an huyện Duy Xuyên tập trung trấn áp các băng nhóm hoạt động có tổ chức, tín dụng đen, lừa đảo, cờ bạc, cá độ bóng đá, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Mặt khác, xử lý triệt để các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Công an Duy Xuyên tăng cường quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí và vật liệu nổ. Đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm số vụ, số người chết do tai nạn” - Thượng tá Phạm Trung Hiếu nói.

Công an các xã, thị trấn của Duy Xuyên ký cam kết thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Ảnh: T.L

Theo ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể của huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

“Toàn huyện xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia cùng lực lượng chức năng thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa xã hội, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về các quy định của pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; kết quả đấu tranh, xử lý của các lực lượng chức năng; kịp thời biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng chống tội phạm” - ông Đức nói.