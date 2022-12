Công an Duy Xuyên thông báo tìm bị hại liên quan vụ án cưỡng đoạt tài sản

AN BÌNH | 03/12/2022 15:56

(QNO) - Công an huyện Duy Xuyên thông báo tìm người bị hại trong vụ án cưỡng đoạt tài sản do Trần Đình Trung (SN 2000, thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, Duy Xuyên) thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên đang thụ lý điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản do Trần Đình Trung thực hiện. Quá trình điều tra xác định ngoài hành vi trên, từ tháng 6 - 8/2022, Trung còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cụ thể, Trung lập các tài khoản zalo, facebook sau đó đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết cho vay online lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày... Khi người dùng mạng xã hội có nhu cầu vay tiền sẽ kết bạn và nhắn tin đến tài khoản zalo Nguyễn Anh Tài đăng ký bằng số điện thoại 0786.710274, 0582.177192 thì Trung tư vấn, yêu cầu họ cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Khi chiếm đoạt được tiền từ bị hại thì Trung chặn liên lạc.

Công an huyện Duy Xuyên thông báo cá nhân nào là bị hại trong vụ án trên liên hệ đồng chí Nguyễn Viết Cường - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Duy Xuyên (điện thoại: 0348.153914) hoặc Công an huyện Duy Xuyên (điện thoại: 0235.3877611) để được hướng dẫn làm thủ tục và giải quyết.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ 24/11/2022, nếu không có ai đến báo cáo về việc trên thì Công an huyện Duy Xuyên kết thúc vụ án theo quy định pháp luật.