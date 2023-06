Công an Duy Xuyên tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

AN BÌNH | 06/06/2023 14:46

(QNO) - Công an huyện Duy Xuyên thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mai Văn Cường (SN 1998, trú thôn An Lạc, Duy Thành, Duy Xuyên) và Nguyễn Văn Trường (SN 2003, trú khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) thực hiện.

Công an huyện Duy Xuyên cho biết, quá trình điều tra xác định trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2022, Mai Văn Cường và Nguyễn Văn Trường thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.



Phương thức cụ thể như sau: Nguyễn Văn Trường và Mai Văn Cường tạo ra các bài viết có nội dung cho vay online với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày nhằm thu hút người có nhu cầu vay, rồi chạy quảng cáo các bài viết này lên mạng xã hội Facebook.

Đối tượng tạo ra tài khoản Zalo tên “Hà Minh Được” đóng vai là nhân viên tín dụng để lừa đảo. Khi có người nhắn tin đến tài khoản Zalo này để vay tiền thì Cường, Trường sẽ liên lạc, dụ dỗ người vay tin là đang vay tiền online thật và yêu cầu họ đóng các loại tiền phí như phí mua hồ sơ, phí kích hoạt khoản vay, phí bảo hiểm khoản vay, phí mua mã giải ngân...

Sau đó, Nguyễn Văn Trường dùng tài khoản Zalo “Nguyễn Công Đăng” đóng vai nhân viên bộ phận giải ngân yêu cầu người vay chuyển các khoản tiền phí vào tài khoản ngân hàng Vietcombank tên “PHAM THANH HOP”, số tài khoản: 102.9955.236. Sau khi chiếm đoạt được tiền từ bị hại thì Trường, Cường sẽ chặn liên lạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Duyên thông báo ai là bị hại trong vụ án trên thì liên hệ điều tra viên Lưu Quang - cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên (điện thoại 0905.552408) hoặc trực ban Công an huyện Duy Xuỵên (điện thoại 02353.877611) để được hướng dẫn làm thủ tục và giải quyết.

Sau thời hạn 45 ngày kể từ ngày 25/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên không tiếp nhận giải quyết để kết thúc vụ án theo quy định của pháp luật.