Công an Duy Xuyên tìm người bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

AN BÌNH | 22/04/2022 08:33

(QNO) Công an huyện Duy Xuyên thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Trường Vũ (SN 2005, trú xã Duy Trung, Duy Xuyên) thực hiện từ tháng 7.2021.

Công an huyện Duy Xuyên cho biết, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Trường Vũ dùng tài khoản facebook “Nguyễn Thị Thu Thảo” vào các hội nhóm trên mạng xã hội facebook như “chuyên sỉ áo kiểu 35k” đăng các bài đăng có nội dung: “Tặng Iphone miễn phí cho tất cả các bạn có tháng sinh 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12 uy tín, chất lượng 100%. Không tin cứ ib thử”, kèm theo hình ảnh điện thoại Iphone do Vũ tải từ mạng internet.



Sau khi có người nhắn tin đến tài khoản facebook tên “Nguyễn Thị Thu Thảo”, Vũ sẽ giả danh nhân viên của cửa hàng có chương trình trúng thưởng đưa ra các thông tin lừa đảo, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân và thanh toán các khoản phí đề nhận thưởng bằng hình thức gửi mã thẻ cào, mã seri thẻ cào điện thoại có mệnh giá tương ứng.

Ngoài ra, Vũ sử dụng số điện thoại 0961.262037 đóng giả nhân viên giao hàng gọi đến số điện thoại do người bị hại cung cấp để tạo thêm sự tin tưởng và tiếp tục chiếm đoạt thêm tài sản. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, đối tượng cắt liên lạc với bị hại.

Công an huyện Duy Xuyên đề nghị ai là người bị hại trong vụ án trên, liên hệ Công an huyện Duy Xuyên (địa chỉ 747 Hùng Vương, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, Duy Xuyên, điện thoại 0235.3877611) hoặc liên hệ đồng chí Đào Duy Sơn - Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện Duy Xuyên (điện thoại 0932.657774) để được hướng dẫn làm thủ tục và giải quyết.

Trong thời hạn 45 ngày nếu không có người liên hệ, Công an Duy Xuyên kết thúc vụ án theo quy định của pháp luật.