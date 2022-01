Công an Duy Xuyên xử phạt 52 thanh thiếu niên sử dụng xe độ chế

(QNO) - Công an huyện Duy Xuyên vừa tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh thiếu niên sử dụng xe độ chế tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT Công an huyện Duy Xuyên tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh thiếu niên vi phạm. Ảnh: T.L

Các đối tượng sử dụng xe độ chế viết cam kết không tái phạm. Ảnh: T.L

Nhiều xe máy thay đổi kết cấu, đặc tính xe. Ảnh: T.L

Ống bô nổ to được lắp ráp vào xe máy. Ảnh: T.L

Các chủ phương tiện bị buộc tháo bỏ các bộ phận đã độ chế. Ảnh: T.L

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông – trật tự Công an huyện Duy Xuyên thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian qua; phân tích nguyên nhân gây tai nạn, nhất là việc lái xe sử dụng rượu bia, các chất ma túy khi điều khiển phương tiện và hậu quả để lại. Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy đã thay đổi kết cấu, xe không đảm bảo điều kiện lưu hành, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, rú ga gây mất an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.Đồng thời, phổ biến các quy tắc cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, xử lý người điều khiển phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu hành như tự ý thay đổi kết cấu xe...Thông qua buổi tuyên truyền nhằm cung cấp cho thanh thiếu niên những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn.Cùng với tuyên truyền, Công an huyện Duy Xuyên yêu cầu mỗi chủ phương tiện vi phạm viết cam kết không tái phạm và tiến hành xử phạt theo đúng quy định pháp luật.Được biết, từ đầu năm 2021 đến ngày 20.1.2022, Đội Cảnh sát Giao thông – trật tự Công an huyện Duy Xuyên đã lập biên bản, xử lý 52 trường hợp xe mô tô vi phạm lỗi tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính xe. Qua đó, phạt tiền tổng cộng 72,8 triệu đồng, nộp vào ngân sách nhà nước.