Công an Nam Giang tìm chủ sở hữu 51 xe máy vi phạm hành chính

AN BÌNH | 06/07/2022 14:32

(QNO) - Công an huyện Nam Giang thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Công an huyện Nam Giang cho biết đang tạm giữ 51 xe mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đến nay đã quá hạn tạm giữ tang vật, phương tiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính nhưng không có người đến xử lý theo quy định.



Do đó, đề nghị ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện trên liên hệ Công an huyện Nam Giang (địa chỉ: thôn Bến Giằng, xã Cà Dy, điện thoại: 0235.3792321) để giải quyết. Danh sách phương tiện vi phạm được niêm yết tại trụ sở Công an huyện.

Trong thời hạn 30 ngày từ ngày ra thông báo (27.6.2022), nếu chủ phương tiện, người điều khiển không đến giải quyết hoặc không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của phương tiện, Công an huyện Nam Giang sẽ ra quyết định tịch thu phương tiện, xử lý theo quy định pháp luật.