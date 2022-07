Công an Núi Thành tạm giữ 2 đối tượng thực hiện 4 vụ trộm cắp vặt

(QNO) - Ngày 3.7, Công an huyện Núi Thành tạm giữ 2 đối tượng thực hiện 4 vụ trộm cắp vặt trên địa bàn.

Các tài sản mà Lương Thế Lợi và Nguyễn Văn Thanh trộm cắp để bán lấy tiền mua ma túy. Ảnh: Đ.T

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Núi Thành có 2 đối tượng đi xe máy lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện các vụ trộm cắp vặt. Do tài sản ít giá trị nên người dân không báo cáo cơ quan chức năng mà chỉ đăng tải video, thông tin trên mạng xã hội để cùng nhau cảnh giác.

Qua công tác nắm thông tin, Đội Hình sự - kinh tế - môi trường Công an huyện Núi Thành đã vào cuộc theo dõi. Đến sáng 3.7, công an xác định được Lương Thế Lợi (SN 1986, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1985, phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ) là 2 đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp trên nên mời về trụ sở Công an huyện làm việc.

Qua làm việc, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Núi Thành gồm 1 con chim, 2 xe đạp, 1 bàn inox để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Công an đã thu giữ tang vật trộm cắp và tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng này để tiếp tục điều tra.

* Cùng ngày 3.7, Đội Hình sự - kinh tế - môi trường Công an huyện Núi Thành tiếp nhận thông tin từ Công an xã Tam Anh Nam về việc đối tượng Trương Ngọc Sơn (SN 1996, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) có hành vi trộm cắp gà của người dân.

Đối tượng Trương Ngọc Sơn bị công an bắt giữ. Ảnh: Đ.T

Đội cử điều tra viên, trinh sát đưa đối tượng Trương Ngọc Sơn về trụ sở Công an huyện để đấu tranh do nghi vấn đối tượng này liên quan đến một vụ mất trộm xe máy. Qua làm việc, Sơn thừa nhận là người trộm chiếc xe máy BKS 92L8-4460 tại xã Tam Tiến (Núi Thành) vào ngày 17.6.2022.