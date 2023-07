Công an Núi Thành truy tìm người bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

AN BÌNH | 05/07/2023 16:55

(QNO) - Công an huyện Núi Thành vừa có quyết định truy tìm Trần Văn Tiến, sinh ngày 10/9/1996, trú thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông (Núi Thành) bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Tiến - người bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Qua nguồn tin tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 29/4/2023 tại thôn Trà Tây (xã Tam Mỹ Đông), Công an huyện Núi Thành xác minh người bị tố giác là Trần Văn Tiến. Hiện Tiến không có mặt tại địa phương và không rõ đang ở đâu.

Đặc điểm nhận dạng của Trần Văn Tiến: cao 164cm, nặng 50kg, có nốt ruồi chấm C 3cm trên sau đầu lông mày trái. Tiến là con của ông Trần Hòe và bà Nguyễn Thị Thiết.



Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin, Công an huyện Núi Thành đề nghị các cơ quan, địa phương liên quan phối hợp truy tìm. Khi thấy người với đặc điểm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành, địa chỉ: đường Chu Văn An, khối phố 3, thị trấn Núi Thành, điện thoại 02353.871.410 hoặc cơ quan cấp trên theo hệ lực lượng.