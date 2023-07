Công an Phú Ninh bắt tạm giam 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

(QNO) - Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giam. Ảnh: Q.H

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào 14 giờ 5 phút ngày 27/6, Công an xã Tam An phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Phú Ninh kiểm tra nơi ở của Nguyễn Minh Thuận (SN 1992, thôn An Mỹ, xã Tam An) thì phát hiện ở phòng khách có Thuận, Đoàn Thanh Vương (SN 1989) và Nguyễn Tấn Tâm (SN 1994, cùng xã Tam An) cùng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 4 mảnh bao ni lông còn dính tinh thể màu trắng.

Tổ công tác lập biên bản làm việc, thu giữ, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại đây, các đối tượng khai nhận tối 26/6, Nguyễn Thanh Hòa (SN 1993, thôn An Hòa, xã Tam An) cùng Nguyễn Tấn Tâm mang dụng cụ sử dụng ma túy và ma túy đến nhà Thuận để cùng sử dụng với Vương và Thuận.

Ngày 27/6, các đối tượng tiếp tục sử dụng ma túy 2 lần ở nhà Thuận cho đến khi công an ập vào bắt giữ. Qua kiểm tra nhanh, Thuận, Tâm, Hòa và Vương đều dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.