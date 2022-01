Công an Phú Ninh giữ bình yên cho nhân dân đón tết

Nhằm giúp nhân dân đón Tết Nhâm Dần 2022 an vui, Công an Phú Ninh đang tăng cường kiểm soát địa bàn, đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm.

Công an huyện Phú Ninh ra quân tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự và cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết. Ảnh: Đ.C

Xã Tam Dân là địa bàn phức tạp về an ninh - trật tự, nhiều đối tượng hình sự, ma túy hoạt động liên tuyến, liên địa bàn. Vào dịp cận tết, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, nhất là trộm cắp tài sản.

Trước tình hình trên, công an xã này tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền phong trào “hai giữ” về an ninh trật tự trên tiếng loa an ninh. Theo đó, hằng đêm, công an xã đều đặn phát đi các thông báo, đề nghị nhân dân cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm… giúp người dân ý thức, tự bảo vệ tài sản.

Đồng thời triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tổ chức tuần tra, nắm địa bàn. Qua đó, đã làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Đại úy Đặng Minh Hội - Phó trưởng Công an xã Tam Dân cho biết, giai đoạn này, công tác phòng ngừa tội phạm được đơn vị đặc biệt chú trọng. Đơn vị đã gọi cảm hóa giáo dục 16 đối tượng hình sự, phối hợp với công an các xã Tam Lãnh, Tam Đại đưa 6 đối tượng đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm Cai nghiện tỉnh Quảng Nam.

“Chúng tôi đã yêu cầu các chủ tiệm tạp hóa cam kết không kinh doanh, buôn bán các mặc hàng pháo nổ và các loại đồ chơi nguy hiểm, độc hại; các chủ quán cà phê không chứa chấp đánh bài dưới mọi hình thức.

Ngoài ra để đảm bảo tình hình an ninh - trật tự trong dịp tết, Công an xã Tam Dân đã củng cố các mô hình tự quản về an ninh, phối hợp tuần tra, canh gác địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh” - Đại úy Hội nói.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ công an lại càng khó khăn hơn khi vừa tham gia đảm bảo an ninh trật tự vừa là lá chắn tuyến đầu trong phòng, chống Covid-19.

Với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” lực lượng Công an huyện Phú Ninh đang ngày đêm bám sát, nắm chắc địa bàn, tổ chức trực ban 24/24 giờ và đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh - trật tự vào ban đêm.

Đồng thời quản lý chặt đối tượng đang trong diện theo dõi tại cơ sở, chủ động nắm tình hình và giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Thượng tá Trần Văn Đô - Phó trưởng Công an huyện Phú Ninh cho hay: “Đơn vị quyết tâm đảm bảo tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết.

Trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, các đội nghiệp vụ Công an huyện và công an các xã, thị trấn đã thu thập chứng cứ, khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng trộm cắp tài sản.

Đặc biệt, phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng cùng trú xã Tam Dân, thu giữ tổng số 55,19 gam ma túy đá và 50 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều vật dụng liên quan khác”.

Công an huyện sẽ tung lực lượng siết chặt quản lý tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu; quán triệt 3 chốt kiểm soát tại đây không được lơi lỏng, để các đối tượng lợi dụng thời điểm tết khai thác vàng trái phép, tạo điểm nóng.

Công an Phú Ninh cũng đã có kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng để tấn công các loại tội phạm, các hành vi phạm pháp thường xảy ra vào dịp tết, triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, các nhóm thanh niên tụ tập gây rối, tuần tra đảm bảo trật an toàn giao thông, chống hàng giả, kém chất lượng, buôn bán pháo nổ… Và sẵn sàng lực lượng hỗ trợ truy vết, cách ly, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống Covid-19…