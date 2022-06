Công an Phú Thịnh vận động đối tượng trộm cắp tài sản ra đầu thú

Bắt Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An

P.V | 18/06/2022 - 14:26

(QNO) - Ngày 17.6, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt giam Nguyễn Quốc Tiến - Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An và một bị can khác để điều tra hành vi đưa, nhận hối lộ.