Công an phường An Phú vận động người dân giao nộp 9 khẩu súng tự chế

(QNO) - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an phường An Phú (TP.Tam Kỳ) vừa vận động người dân tự giác giao nộp 9 khẩu súng tự chế cùng các loại dao, kiếm, mã tấu...

Công an phường An Phú tuyên truyện, vận động người dân giao nộp súng tự chế. Ảnh: Đ.D

Công an phường An Phú cho biết, thông qua thăm hỏi, nắm tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, kết hợp các buổi họp dân tại 8 khối phố, lực lượng cảnh sát khu vực công an phường đã tuyên truyền cho nhân dân các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tác hại, nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng trái phép trong hộ gia đình.

Qua đó, công an phường vận động người dân tự giác giao nộp số lượng vũ khí trên, loại bỏ nguy cơ tàng trữ, chế tạo vũ khí trái phép trong nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Số lượng súng tự chế và dao, mã tấu người dân giao nộp cho công an. Ảnh: Đ.D

Công an phường An Phú cũng cho hay thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, kết hợp vận động các hộ kinh doanh không buôn bán pháo trái phép và đồ chơi nguy hiểm cho trẻ em, bảo đảm cho nhân dân vui tết, đón xuân an toàn.