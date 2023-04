Công an phường Điện Ngọc phối hợp bắt giữ một đối tượng truy nã

(QNO) - Trưa nay 21/3, Công an phường Điện Ngọc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Thái Quang - đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn phường Điện Ngọc.

Đối tượng Nguyễn Thái Quang

Theo đó, khoảng 11h45 ngày 21/3/2023, Công an phường Điện Ngọc (Điện Bàn) nhận thông tin của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng thông báo có đối tượng Nguyễn Thái Quang (SN 1986, trú tại phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) là đối tượng truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà đang lẩn trốn trên địa bàn phường Điện Ngọc.

Công an phường Điện Ngọc cử người xác minh và xác định Nguyễn Thái Quang đang có mặt tại một tiệm sửa xe trên địa bàn khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc.

Tổ công tác gồm trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng và Công an phường Điện Ngọc đã có mặt kịp thời bắt giữ. Đối tượng Nguyễn Thái Quang được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà xử lý theo thẩm quyền.



Quang bị khởi tố ngày 14/2/2023 vì tội cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn quận Sơn Trà vào ngày 18/10/2022.