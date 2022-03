Công an Quảng Nam tìm người liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng tại Duy Xuyên

AN BÌNH | 01/03/2022 13:50

(QNO) - Công an tỉnh thông báo tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án hình sự cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự phát hiện ngày 22.12.2021 tại Duy Xuyên.

Đối tượng Lê Nam Chung cùng nhiều vũ khí nóng cất giấu trên ô tô. Ảnh: XUÂN MAI

Trong vụ án cho vay lãi nặng này, công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Nguyễn Hữu Tỉnh (tên gọi khác là Bum, SN 1989), Nguyễn Phước Vĩnh (SN 1988), Trần Thị Thúy Phương (SN 1977) cùng trú xã Duy Hòa, Nguyễn Văn Trì (SN 1963, trú xã Duy Trung), Lê Nam Chung (SN 1991, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Công an tỉnh thông báo những người có vay tiền của các bị can trên đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (số 19, đường Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ), gặp điều tra viên Nguyễn Văn Hiếu (điện thoại 0989 504779) để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Trước đó, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động và công an các địa phương bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng: Nguyễn Hữu Tĩnh, Nguyễn Phước Vĩnh, Trần Thị Thúy Phượng, Nguyễn Văn Trì và Lê Nam Chung về hành vi cho vay lãi nặng.

Khám xét khẩn cấp phương tiện, nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 khẩu súng (2 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 khẩu súng giả), 51 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, nhiều mã tấu, gậy gỗ, 116 triệu đồng, nhiều giấy tờ vay mượn và các đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cho nhiều người vay tiền với lãi suất 108 - 240%/năm, tổng số tiền cho vay lên đến 40 tỷ đồng, thu lợi bất chính 20 tỷ đồng.

Theo điều tra, nếu người vay tiền không đủ khả năng chi trả sẽ bị các đối tượng đến nhà uy hiếp, dùng súng đe dọa, dùng vũ lực uy hiếp buộc người vay phải bán nhà sang tên cho các đối tượng. Nhiều người vay tiền lâm vào cảnh túng quẫn, phải bỏ nhà đi, không dám về địa phương.