Công an Quảng Nam triển khai công tác bảo vệ trẻ em và phụ nữ trên không gian mạng

(QNO) - Xuất phát từ thực trạng trẻ em hiện nay ít được tiếp cận và trang bị kỹ năng về an toàn trên không gian mạng, do vậy việc nâng cao nhận thức tự bảo vệ mình trên không gian mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết.

Thói quen sử dụng mạng không an toàn của trẻ em Việt Nam đã được hình thành nhiều năm do thiếu sự định hướng. Nhiều nhà trường không có quy định rõ ràng về việc sử dụng internet của học sinh. Khi tham gia hoạt động trên không gian mạng hầu hết trẻ em chưa được trang bị các kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình như đánh cắp danh tính, bắt nạt qua mạng, mua bán người, xâm hại tình dục, lừa đảo trực tuyến…

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Quảng Nam) nhận thấy trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thưởng nhất khi tham gia hoạt động trên không gian mạng, trẻ em cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để tham gia không gian mạng an toàn. Không chỉ đối mặt nguy cơ tiếp xúc các thông tin xấu, độc, không phù hợp độ tuổi, mà việc trẻ sử dụng internet thiếu sự kiểm soát của người lớn có thể làm lộ thông tin cá nhân hoặc bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất, tinh thần và nhân cách của trẻ.

Từ thực tế trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã biên tập các video, bài viết, hình ảnh nhằm trang bị kiến thức cho trẻ em và phụ nữ tự bảo vệ mình và tương tác an toàn trên môi trường mạng tại fanpage facebook có tên “Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Nam” (facebook.com/policeanninhmangquangnam, ID: 100090201267527) qua đó góp phần kiến tạo hệ quy chuẩn, quy tắc đạo đức trên không gian mạng; kêu gọi, giúp lan tỏa và nhân rộng chương trình giáo dục Trẻ em về “an toàn trên không gian mạng”, từ đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

"Ngoài việc ứng dụng các công nghệ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thì sự đồng hành với trẻ từ phía nhà trường và gia đình là rất cần thiết. Cần phải trang bị kiến thức, kinh nghiệm để trẻ khai thác quyền lợi này một cách hợp lý, hợp pháp và đúng định hướng, với quan điểm tôn trọng quyền sử dụng Internet của trẻ chứ không phải là tuyệt đối ngăn cấm” - Thượng tá Phạm Văn Sơn – Trưởng phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Nam chia sẻ thêm.