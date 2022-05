Công an Quảng Nam truy tìm số lượng vàng bị trộm cắp tại một tiệm vàng ở Quế Sơn

(QNO) - Công an Quảng Nam vừa quyết định truy tìm số lượng vàng bị mất trộm trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 23.5.2022 tại tiệm vàng Sơn Trang (tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn).

Đối tượng Trần Nhật Minh và tang vật vụ trộm cắp. Ảnh: X.M

Số lượng vàng cần truy tìm gồm 20 chiếc lắc đeo tay lớn bằng vàng 18K gồm nhiều kiểu dáng, mỗi chiếc từ 2,5 - 5 chỉ; 30 chiếc lắc đeo tay nhỏ bằng vàng 18K nhiều kiểu dáng, mỗi chiếc nặng từ 1,5 - 2,5 chỉ; 1 chiếc lắc đeo tay bằng vàng 9999, trọng lượng tương đương 2 chỉ (kiểu xích dẹp); 9 chiếc lắc đeo tay bằng vàng 9999 (kiểu bản), trọng lượng tương đương mỗi chiếc từ 2 - 5 chỉ.

Nhiều mặt dây chuyền, bông đeo tai nhiều kiểu dáng bằng vàng 18K, vàng 9999; 4 bộ vòng ximen bằng vàng 18K gồm 5 chiếc/bộ, trọng lượng từ 4,5 - 5 chỉ. Hầu hết trên các chiếc lắc, mặt dây chuyền, bông tai, vòng ximen đều có đóng chữ “SON”, “SON TRANG”, một số đóng chữ “KL610”, “TD610”.

Công an tỉnh đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công an các địa phương trong tỉnh, các cơ quan báo chí phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy số lượng vàng trên cần thông báo ngày cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam (địa chỉ 19 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) qua Điều tra viên Nguyễn Duy Hưng, điện thoại 0235.3852594, 0913.777113 hoặc cơ quan công an cấp trên.