Công an Quế Sơn truy nã đối tượng cướp tài sản

(QNO) - Ngày 14.3, cơ quan điều tra Công an huyện Quế Sơn đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Duy Hiếu (SN 2005, thôn Phước Đức, xã Quế Châu, Quế Sơn) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Duy Hiếu. Ảnh: P.C.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 29.8.2021, đối tượng Hiếu lẻn vào nhà bà Phạm Thị Tư (SN 1938, thôn Phước Đức) lục lọi trộm tài sản thì bị bà Tư phát hiện. Lúc này, Hiếu nhìn thấy bà Tư đang đeo sợi dây chuyền vàng tây (3 chỉ) trên cổ liền xông đến khống chế bà Tư rồi cướp sợi dây chuyền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quế Sơn nhanh chóng bắt giữ đối tượng Hiếu. Sau đó, đối tượng Hiếu bị Công an huyện Quế Sơn ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý.

Xét thấy bị can Hiếu chưa đủ 18 tuổi và gia đình có giấy bảo lãnh, ngày 6.12.2021, Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn ra quyết định thay thế biện pháp tạm giam thành ngăn chặn chờ xét xử. Trong thời gian được tại ngoại, đối tượng Hiếu đã bỏ trốn.

Qua đây, Công an huyện Quế Sơn thông báo, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải đối tượng Hiếu đến cơ quan công an, trụ sở ủy ban nơi gần nhất, hoặc báo ngay cho Công an huyện Quế Sơn, liên hệ cho điều tra viên Nguyễn Phi Cường, số điện thoại: 0948582579.