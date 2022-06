Công an Tam Kỳ bắt giam 2 đối tượng buôn ma túy

(QNO) – Ngày 27.6, Công an TP.Tam Kỳ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam 2 bị can gồm Trần Quốc Ninh (SN 2001) và Võ Tân (SN 2000) cùng trú huyện Phú Ninh để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ninh (bên trái) và Tân tại cơ quan công an. Ảnh: H.K

Trước đó, lúc 23 giờ 30 ngày 11.6, tại phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Tam Kỳ) phối hợp Công an phường An Mỹ bắt quả tang đối tượng Ninh đang giấu trong túi quần 1 viên nén nghi là ma tuý. Tiến hành thử nhanh, công an phát hiện tang vật trên là chất ma túy loại MDMA, khối lượng là 0,49g.

Qua đấu tranh, Ninh thừa nhận mang viên ma tuý đi bán cho đối tượng nghiện. Ninh khai trước đó đã 2 lần đi bán ma túy cho con nghiện thông qua lời giới thiệu của Võ Tân. Từ lời khai của Ninh, công an tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Tân về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ.