Công an Tam Kỳ bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ chất ma túy

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an Tam Kỳ bắt đối tượng tàng trữ chất ma túy tại một phòng trọ phường An Sơn. Ảnh: Công an cung cấp

Lúc 12 giờ 20 phút ngày 25/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Tam Kỳ phối hợp Công an phường Trường Xuân bắt quả tang Huỳnh Ngọc Hướng (SN 1997, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) tàng trữ 0,13 gam ma túy loại methamphetamine trên địa bàn phường Trường Xuân.

Trước đó ngày 23/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an 2 phường Trường Xuân, An Sơn bắt quả tang Đoàn Xuân Trưởng (SN 2001, quê Đắk Lắk, thuê trọ trên địa bàn phường An Sơn) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thu giữ 0,15 gam heroin và nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý.