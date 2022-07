Công an Tam Kỳ bắt giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ.

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an Tam Kỳ bắt giữ. Ảnh: H.K

Thông tin từ Công an TP.Tam Kỳ, lúc 16 giờ 15 phút ngày 25.7, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố phối hợp Công an phường Tân Thạnh kiểm tra, phát hiện và lập biên bản bắt quả tang các đối tượng N.A.Q.V. (SN 1983, khối phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh), H.Đ.N (SN 1995, khối phố 5, phường An Sơn) và P.T.H.H (SN 1998, khối phố Phú Sơn, phường An Phú) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ nhà đối tượng V.

Tang vật thu giữ gồm 2,03 gam Methamphetamine, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 2 bật lửa, 4 điện thoại di động, 2 xe máy và số tiền 200.000 đồng.

Hiện các đối tượng trên đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.