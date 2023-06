Công an Tam Kỳ bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích rồi lẩn trốn vào Bình Dương

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối tượng Huỳnh Văn Mỹ (SN 1977, trú xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng công an làm việc với đối tượng Huỳnh Văn Mỹ. Ảnh: Đ.D

Huỳnh Văn Mỹ là đối tượng đã dùng hung khí gây thương tích cho chị T.T.T (SN 1991, trú xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) vào tối ngày 9/5/2023 tại khối phố Đông Yên, phường Hòa Thuận (TP.Tam Kỳ). Sau khi gây án, đối tượng trốn vào tỉnh Bình Dương.

Khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Tam Kỳ nhanh chóng xác lập chuyên án truy xét làm rõ đối tượng. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp truy xét.



Tuy nhiên, do đối tượng lẩn trốn trong khu trọ của hàng ngàn công nhân khu công nghiệp tại Bình Dương nên công tác truy xét gặp nhiều khó khăn. Vào lúc 0 giờ ngày 18/6/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tại khu phố 7, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, lực lượng công an phát hiện đối tượng Mỹ đang lẩn trốn và nhanh chóng truy bắt và di lý về Tam Kỳ.