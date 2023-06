Công an Tam Kỳ bắt giữ nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau tại khu vực bờ hồ Nguyễn Du, phường An Mỹ.

Công an bắt giữ nhóm thanh thiếu niên. Ảnh: B.D

Do mâu thuẫn nên nhóm thanh thiếu niên từ 15 - 20 tuổi ở các địa phương Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước và Tam Kỳ nhắn tin thách thức, hẹn đánh nhau. Khoảng 21 giờ ngày 17/6, nhóm đối tượng khoảng 25 người chạy xe máy, bật xi nhan, rồ ga, nẹt pô, mang hung khí tìm đánh nhau gây náo loạn một số tuyến đường trên địa bàn Tam Kỳ.



Xe máy độ chế được các đối tượng sử dụng gây mất an ninh trật tự. Ảnh: B.D

Ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân, tổ tuần tra Công an TP.Tam Kỳ phối hợp Công an phường An Mỹ nhanh chóng truy đuổi, bắt giữ 11 đối tượng tại khu vực bờ hồ Nguyễn Du, thu giữ 5 hung khí gồm dao tự chế, kiếm, mã tấu.

Vụ việc đang được Công an phường An Mỹ tiếp tục xác minh, xử lý.