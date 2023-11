Công an Tam Kỳ khởi tố 2 đối tượng cố ý gây thương tích

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trung Huy (SN 2000) và Dương Ngọc Chiến (SN 2001, cùng trú khối phố Mỹ Tây, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) về tội cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng Dương Ngọc Chiến (trái) và Lê Trung Huy. Ảnh: Đ.D

Ngày 3/10, Công an Tam Kỳ tiếp nhận đơn trình báo của anh P.M.T. (SN 1999, phường Trường Xuân, Tàm Kỳ) về việc tối 1/10, khi đi chơi cùng bạn gái ở đường Phan Châu Trinh (Tam Kỳ) thì bị một nhóm thanh niên chặn xe.

T. hoảng sợ điều khiển xe bỏ chạy thì bị nhóm thanh niên đuổi kịp và dùng dao tự chế chém nhiều nhát làm vỡ mũ bảo hiểm, gây thương tích vùng đầu. Nhóm này đe dọa, ép chở T. đến kiệt 220 Phan Châu Trinh rồi tiếp tục đánh. Khi người dân can ngăn nhóm thanh niên mới bỏ đi.

Anh T. bị thương tích vùng đầu, nhiều vết sưng bầm vùng mặt và trên người, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Ngày 9/10, Công an Tam Kỳ xác lập chuyên án, lần lượt các đối tượng liên quan được triệu tập đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Lê Trung Huy khai nhận bản thân trực tiếp dùng dao tự chế chém anh T. gây thương tích; đồng thời cùng các đối tượng Dương Ngọc Chiến, Đỗ Ngọc Thi, Đỗ Anh Quân, Trương Thanh Quốc (cùng trú tại Tam Kỳ) đánh anh T.

Ngoài khởi tố, tạm giam 3 tháng đối với Huy và Chiến, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định đối với các đối tượng Thi, Quốc, Quân.