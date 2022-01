Công an Tam Kỳ khởi tố 2 đối tượng trộm cắp tài sản

(QNO) - Ngày 14.1, Công an TP.Tam Kỳ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Anh Thứ (SN 1979, xã Tam Xuân 1, Núi Thành) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Anh Thứ tại hiện trường vụ trộm cắp điện thoại. Ảnh: M.T

Khoảng 17 giờ chiều 10.1, Trần Anh Thứ điều khiển xe máy BKS 92N1-358.80 đến địa bàn xã Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ) tìm nhà dân sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản.

Phát hiện một nhà dân ở thôn Thọ Tân (xã Tam Ngọc) không khóa cửa, không có người trông giữ, Thứ đi thẳng vào nhà trộm 1 điện thoại di động hiệu Xiaomi trị giá 8 triệu đồng. Đối tượng đem bán điện thoại được 2,7 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Tam Kỳ nhanh chóng xác định thủ phạm là Trần Anh Thứ. Làm việc với công an, Thứ khai nhận ngoài vụ trộm trên còn thực hiện 4 vụ trộm cắp điện thoại khác trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Được biết, Thứ có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

* Công an TP.Tam Kỳ cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thị Nhàn (SN 1991, xã Tam Xuân 1, Núi Thành) để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhàn cùng tang vật. Ảnh: T.H

Sáng 31.12.2021, Nguyễn Thị Nhàn và đối tượng V. (cùng xã) vào chợ Tam Thanh (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) hành nghề móc túi. Thấy chị Trương Thị C. (SN 1977, xã Tam Thanh) mang túi xách, V. thò tay lấy chiếc ví tiền bên trong rồi đưa cho Nhàn cất giấu vào túi áo.

Phát hiện sự việc, chị C. liền hô hoán và người dân vây bắt được Nhàn, còn V. đã tẩu thoát. Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong chiếc ví chị C. có hơn 10 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.