Công an Tam Kỳ khởi tố 6 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc

(QNO) - Ngày 31.12, Công an TP.Tam Kỳ thông tin vừa triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng và mua bán lô đề quy mô khoảng 5 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ảnh: M.T

Lúc 19 giờ 30 ngày 23.12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ bắt quả tang Hồ Ngọc Hoan (SN 1981, khối phố 2, phường An Sơn) về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet và mua bán số lô đề tại nhà riêng. Công an tạm giữ 2 điện thoại di động và 10 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, Hoan tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề và cá cược bóng đá trong khoảng thời gian từ tháng 9.2021 đến nay với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng.

Hoan lấy 1 tài khoản cá độ bóng đá rồi chia nhỏ thành 5 tài khoản khác nhau. Trong đó chia 1 tài khoản cho Huỳnh Bá Tôn (SN 1987), 1 tài khoản cho Phạm Ngọc Linh (SN 1970, cùng trú phường An Sơn) để cùng cá cược, 3 tài khoản còn lại Hoan giữ để chơi cá cược. Ngoài ra Hoan nhận tin nhắn cá cược bóng đá qua tin nhắn điện thoại của nhiều đối tượng.



Công an lấy lời khai đối tượng Hồ Ngọc Hoan. Ảnh: M.T

Ngoài hình thức cá cược bóng đá, Hồ Ngọc Hoan còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề thông qua nhắn tin trên điện thoại di động.

Công an TP.Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Ngọc Hoan về hành vi tổ chức đánh bạc; khởi tố bị can đối với Huỳnh Bá Tôn, Phạm Ngọc Linh cùng 3 đối tượng khác về hành vi đánh bạc.