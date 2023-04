Công an Tam Kỳ liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại các quán karaoke trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, lúc 1h ngày 2/4, Đội CSĐTTP về ma túy Công an TP.Tam Kỳ phối hợp Công an phường An Mỹ kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang tại quán Karaoke Paradise có 6 nam, nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy loại thuốc lắc, ketamine. Công an TP.Tam Kỳ đã hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công thành phố Tam Kỳ kiểm tra quán Karaoke Paradise tối 2/4.

Trước đó, khoảng 18h 30 phút ngày 26/3, Đội CSĐTTP về ma túy Công an TP.Tam Kỳ phối hợp cùng Công an phường Phước Hòa triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra quán Karaoke Boss (phường Phước Hòa), phát hiện tại phòng số 203 có 10 nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy (loại ketamine). Công an thành phố Tam Kỳ tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra.

Công thành phố Tam Kỳ kiểm tra quán Karaoke Boss.

Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an TP.Tam Kỳ đã bắt, khởi tố 7 vụ/14 đối tượng, trong đó 3 vụ/5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; 2 vụ/2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ/7 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý vi phạm hành chính 51 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền gần 100 triệu đồng.